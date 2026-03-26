Más Información

Avalan en Senado Plan B de Sheinbaum; PT frena revocación de mandato en 2027

Avalan en Senado Plan B de Sheinbaum; PT frena revocación de mandato en 2027

La mañanera de Sheinbaum, 26 de marzo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 26 de marzo, minuto a minuto

Diputados reciben Plan B electoral de Sheinbaum; reforma se turna a comisiones para su dictamen

Diputados reciben Plan B electoral de Sheinbaum; reforma se turna a comisiones para su dictamen

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

OCDE sube a 1.3% expectativa de crecimiento para México este año; la mantiene en 1.7% para 2027

OCDE sube a 1.3% expectativa de crecimiento para México este año; la mantiene en 1.7% para 2027

Cuautitlán Izcalli, Mex.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) invertirá 3 mil 230 millones 549 mil 090.51 pesos en la Ejecución, Equipamiento y Puesta en Marcha del Sistema de Aprovechamiento de Agua de la Presa Lago de Guadalupe, proyecto que buscará sanear esa área natural protegida para potabilizar el agua y dotar del líquido a municipios del Valle de México y del oriente mexiquense.

De acuerdo con el contrato CNA-GRM-OP-015-2025, la obra fue adjudicada mediante procedimiento de licitación pública al licitante Grupo Impulsor Pajeme S.A de C.V, en participación conjunta con Constructom Infraestructura S.A de C.V y CIPRO, Proyectos e Infraestructura Civil S.A de C.V y contarán con plazo de ejecución de 540 días naturales, por lo que deberán acabar a más tardar el 23 de junio del 2027.

De acuerdo con el catálogo de conceptos, también se llevarán a cabo obras para estructura de captación y vertedor, camino de acceso, canal de desfogue, línea de conducción obra de toma a planta potabilizadora, línea de conducción de planta potabilizadora a interconexión con la línea metropolitana.

Además, se consideran cruces especiales con carreteras así como con el río Cuautitlán, el cual será elevado; con el acueducto de Teoloyucan y con el canal Interceptor Poniente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]