Cuautitlán Izcalli, Mex.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) invertirá 3 mil 230 millones 549 mil 090.51 pesos en la Ejecución, Equipamiento y Puesta en Marcha del Sistema de Aprovechamiento de Agua de la Presa Lago de Guadalupe, proyecto que buscará sanear esa área natural protegida para potabilizar el agua y dotar del líquido a municipios del Valle de México y del oriente mexiquense.

De acuerdo con el contrato CNA-GRM-OP-015-2025, la obra fue adjudicada mediante procedimiento de licitación pública al licitante Grupo Impulsor Pajeme S.A de C.V, en participación conjunta con Constructom Infraestructura S.A de C.V y CIPRO, Proyectos e Infraestructura Civil S.A de C.V y contarán con plazo de ejecución de 540 días naturales, por lo que deberán acabar a más tardar el 23 de junio del 2027.

De acuerdo con el catálogo de conceptos, también se llevarán a cabo obras para estructura de captación y vertedor, camino de acceso, canal de desfogue, línea de conducción obra de toma a planta potabilizadora, línea de conducción de planta potabilizadora a interconexión con la línea metropolitana.

Además, se consideran cruces especiales con carreteras así como con el río Cuautitlán, el cual será elevado; con el acueducto de Teoloyucan y con el canal Interceptor Poniente.