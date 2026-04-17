Culiacán, Sin. La Fiscalía General del Estado divulgó la detención del influencer, Juan Carlos “N” de 32 años de edad, conocido en las redes sociales como “Tauros”, acusado de ser el probable responsable en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.

Según la información, el pasado día 9 de abril de este año, el presunto responsable agredió a una persona con un arma de fuego, por lo que un juez de control emitió una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada.

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El creador de contenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Región Centro, cuya autoridad determinará su situación jurídica.

De acuerdo con los datos que se han divulgado, el pasado jueves 9 de abril, Juan Carlos “N”, estuvo involucrado en una riña en medio de un intento de asalto en un negocio de carnitas ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

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