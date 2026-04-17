Cuernavaca, Mor.- En la conmemoración del 157 aniversario de Morelos como entidad federativa, la gobernadora Margarita González Saravia planteó como premisa que el territorio es una construcción social que hoy exige justicia frente a la exclusión.

Durante la sesión solemne en el Congreso morelense, la gobernadora sentenció que al igual que en 1869 la entidad enfrenta el reto de consolidar un proyecto común que supere la fragmentación regional y dignifique la vida pública.

El acto que reunió a los titulares de los tres Poderes del Estado sirvió como plataforma para reafirmar la estabilidad institucional y en voz del diputado Isaac Pimentel, presidente de la Mesa Directiva, la gobernabilidad actual no es casualidad, sino el resultado de privilegiar el diálogo y el respeto entre poderes.

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Durante el evento, la gobernadora entregó la Medalla de Honor 2026 a ciudadanos destacados en áreas de ciencia, cultura, tecnología y deporte. Fotos: Especiales.

“A más de un siglo y medio de su creación, el estado de Morelos reafirma su fortaleza institucional y el compromiso de su sociedad con los valores de justicia, libertad y desarrollo, honrando su pasado y construyendo un mejor futuro para las nuevas generaciones”, dijo.

El discurso oficial se centró en la identidad política y cultural emanada del decreto firmado por Benito Juárez, transformando la geografía en pertenencia histórica.

Como parte de la conmemoración, el Poder Legislativo entregó la Medalla de Honor 2026 a ciudadanos destacados en cuatro ejes estratégicos: Lourival Domingos Possain (Ciencia), Brianda Azaharel Sánchez (Cultura), Gerardo Gómez Cerón (Tecnología) y Aldo Emmanuel Blancas (Deporte). La ceremonia culminó con un homenaje póstumo a Manuel León Díaz, autor de la "Marcha Morelense", cuyo legado fue reconocido como el himno de la identidad estatal.

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