Organizaciones civiles y ambientalistas exigieron a la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex) informar cuánto hidrocarburo se derramó de uno de sus ductos, el cual afectó el litoral del Golfo de México.

En una carta abierta, recriminaron que el gobierno federal tampoco haya transparentado la magnitud de las afectaciones, ni cuánto tendrá que pagar para remediar los daños por el derrame de crudo que inició en Campeche y que llegó a playas de Veracruz y Tabasco.

“Tras semanas de opacidad y descalificaciones, la separación de tres funcionarios no resuelve el fondo del problema frente a un desastre ambiental que afectó más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México”, acusaron.

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En ese sentido, expusieron que se castiga el ocultamiento interno, pero sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex ante los evidentes daños y afectaciones ambientales.

A principios del mes de marzo, un derrame de crudo comenzó a afectar playas del sur de Veracruz, luego las manchas de hidrocarburo se extendieron hasta el norte de la entidad; además, alcanzaron zonas de Tabasco y Tamaulipas.

Destacaron que aunque se castiga el ocultamiento interno, sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex ante los evidentes daños y afectaciones ambientales. Foto: Luma López / EL UNIVERSAL

Durante más de un mes y medio, las autoridades investigaron el origen del crudo, el cual –informaron este jueves- provino de un oleoducto en la zona Abkatun-Cantarell en Campeche, cuyo material fue posteriormente dispersado e intemperizado por la dinámica marina.

“Se sanciona la mentira, no el daño ambiental”, acusaron.

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Y recordaron que el gobierno reconoció una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto de Pemex, una fuga negada por áreas operativas, el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada en barreras de contención, y el hecho de que la válvula principal no se cerró sino hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga.

“La respuesta política se concentra en tres funcionarios y no en la responsabilidad integral de Pemex como empresa pública del Estado. Despedir a quienes ocultaron información no repara el daño ambiental ni sustituye la obligación de asumir institucionalmente las consecuencias del derrame”.

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Autoridades informaron que el crudo provino de un oleoducto en la zona Abkatun-Cantarell en Campeche. | Foto: Especial.

Ante ello, exigieron al gobierno federal y Pemex informen públicamente el volumen total derramado; el costo total de la atención, limpieza, monitoreo y remediación; el monto que Pemex deberá cubrir conforme a su responsabilidad institucional; y el plan integral de restauración ambiental, con metas, tiempos, responsables y mecanismos de seguimiento público.

“Las autoridades no pueden dar por cerrado este episodio con tres destituciones, apoyos parciales y un discurso de control. Sigue pendiente la verdad completa sobre el daño, su costo, la responsabilidad institucional de Pemex y la reparación integral a comunidades y ecosistemas”.

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