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La dirigencia del exigió al Gobierno del Estado aclarar los movimientos financieros bajo el concepto de que registró ante la Secretaría de Hacienda.

El líder estatal emecista, , demandó a la esclarecer los detalles y condiciones de las operaciones de refinanciamiento de deuda pública estatal recientemente inscritas ante la Federación.

El líder partidista señaló que es imperativo que la autoridad estatal rinda cuentas claras sobre el impacto real que estas decisiones tendrán en el patrimonio de las y los veracruzanos durante las próximas décadas.

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Las operaciones

Reveló que, de acuerdo con la información oficial consultada en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado formalizó este año movimientos financieros bajo el concepto de refinanciamiento sin autorización.

Los datos arrojan que el pasado 25 de marzo se concretaron contratos con la institución BBVA México por un monto global que supera los 4 mil 860 millones de pesos, divididos en dos créditos de tipo simple que comprometen las finanzas de la entidad hasta el año 2040.

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El líder de MC estatal pidió esclarecer el impacto en el patrimonio de los veracruzanos. Foto: Especial/ ARCHIVO EL UNIVERSAL
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Carbonell de la Hoz advirtió que, aunque estas operaciones se registran bajo el argumento de mejorar las condiciones de las tasas de interés, la extensión de los plazos de pago y el uso del Fondo General de Participaciones como garantía requieren de una explicación técnica y pública.

Destacó que el registro ante la SHCP estipula una tasa referenciada a la TIIE de fondeo compuesta a 28 días más una sobretasa del 0.85 por ciento, lo cual amarra un porcentaje de las participaciones federales que corresponden al estado.

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JACL/cr

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