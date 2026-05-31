Culiacán, Sin.- El comandante de la Policía Estatal Preventiva, Juan Pedro “N”, de 48 años de edad, fue asesinado a balazos cuando circulaba en un vehículo particular, Nissan Versa, por la avenida México 68, en la colonia Diez de Mayo.

Sus agresores que viajaban en una camioneta se le emparejaron y le dispararon en repetidas ocasiones, para después darse a la fuga, en tanto que elementos del cuerpo de auxilio que llegaron al lugar y al brindarle las primeras atenciones determinaron que este no presentaba signos vitales.

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Los datos que se conocen, es que el comandante, se encontraba en su dia de asueto, por lo que viajaba en un vehìculo particular Nissan, el cual presento varios disparos en la carrocerìa y ventanas, varios de los impactos alcanzaron a Juan Pablo “N”.

Pese a que sus compañeros de la corporación y elementos del ejèrcito llegaron rápidamente al lugar del ataque, no lograron localizar a los homicidas, los cuales huyeron por una de las avenidas de la colonia Diez de Mayo.

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