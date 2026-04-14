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Dos jóvenes, cuya embarcación menor se hundió frente a costas del sur de Veracruz, fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México.

El accidente ocurrió en la Playa de Jicacal del municipio de Pajapan, donde se hundió la embarcación y dejó a la deriva a dos jóvenes.

Elementos de Protección Civil solicitaron a la Armada de México apoyo con embarcación y un nadador de rescate para el auxilio.

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Ante ello, personal especializado de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Coatzacoalcos zarpó a bordo de una embarcación tipo Defender, ello en medio de condiciones adversas por baja visibilidad.

Al arribar a la zona y debido a la baja profundidad que impedía el acceso de la unidad naval, dos nadadores de rescate se lanzaron al agua para establecer contacto físico con los náufragos.

Los dos jóvenes, quienes ya presentaban signos de fatiga tras permanecer más de tres horas en el agua, fueron extraídos y entregados a servicios de salud.

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afcl/LL

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