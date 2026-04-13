TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - La Fiscalía General del Estado identificó a las cuatro víctimas del ataque armado en un bar en la cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa, derivado de la disputa por narcomenudeo en la zona, informó el titular Jorge Luis Llaven Abarca.

Los occisos fueron identificados como Leonel González Pascacio, de 22 años; Alexander Hernández Pérez, (28); Bartolo García Pérez (47), y Wilfrido Coello Méndez, de 44 años.

El fiscal general afirmó que se tienen avances importantes en las investigaciones por esos hechos; las indagatorias han sido de campo, tecnológicas, entrevistas, periciales y médicos legistas.

Se estableció la ruta de llegada de los dos delincuentes, que ingresaron por la carretera conocida como La Piña, de Ocozocoutla de Espinosa a Berriozábal.

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Llegan al bar, luego de descender de una motocicleta ingresan al lugar. Se encuentran en el interior, alrededor de una hora. Están dentro como ubicando a las víctimas, explicó el fiscal.

Las líneas de investigación indican que el cuádruple asesinato está relacionado con la disputa por narcomenudeo que existe en el municipio de Ocozocoutla de Espinosa.

"Se ve que es un ataque directo a las víctimas, quienes perdieron la vida de manera instantánea por disparos de arma de fuego.

Se tienen también avances en la identificación de esos dos autores materiales para quienes no habrá impunidad, aseguró Llaven Abarca.

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El ataque armado fue dentro del bar El Profe en Ocozocoautla de Espinosa. Versiones preliminares de pobladores del barrio El Caracol alertaron sobre diversos múltiples disparos en esa zona, la noche del domingo, que generaron una movilización de corporaciones de seguridad.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de cuatro hombres asesinados por impactos de arma de fuego aún no identificados.

La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por "el homicidio de cuatro personas del sexo masculino dentro interior de un bar en el municipio de Ocozocoautla".

Un grupo multidisciplinario encabezado por la Fiscalía contra Homicidio, en coordinación con la Fiscalía de Distrito Centro abrió las primeras indagatorias para aclarar los hechos y establecer responsabilidades.

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