Pachuca.- La falta de mantenimiento, ambulancias en desuso y fallas en la atención de emergencias han sido detectadas en las unidades entregadas en comodato a los municipios, de Hidalgo, informó la secretaria de Salud del estado, Vanesa Escalante Arroyo.

Luego de las denuncias realizadas por habitantes de diversos municipios sobre deficiencias en la atención médica, se encendieron las alertas en el sistema de salud, por lo que la funcionaria indicó que actualmente se lleva a cabo una revisión de las unidades móviles otorgadas a los ayuntamientos.

Precisó que ya se avanza en una segunda fase del diagnóstico, por lo que en breve se darán a conocer los municipios donde se han detectado estas anomalías.

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Refirió que se ha identificado que varias ambulancias no fueron formalmente recepcionadas por las administraciones municipales o se encuentran en desuso; incluso, en algunos casos, las ambulancias entregadas durante el proceso de entrega-recepción no aparecen, lo que representa una irregularidad administrativa.

Vanesa Escalante subrayó que es obligatorio que, al inicio de cada administración municipal, se realice la recepción de los bienes, y en caso de no localizarlos, esta situación debió ser notificada a la Secretaría de Salud del estado.

Indicó que actualmente siete municipios ya fueron notificados mediante oficios oficiales para que informen sobre las condiciones en que se encuentran las ambulancias.

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Asimismo, señaló que se han realizado recorridos físicos, en coordinación con áreas operativas, para verificar el estado de los vehículos.

Esta problemática quedó evidenciada luego de que se denunció que en Epazoyucan no se pudo acceder al servicio de una ambulancia para atender una emergencia, y tampoco se obtuvo respuesta a través del número 911.

La secretaria de Salud destacó que, como parte de las acciones para mejorar la atención a la población, se destinarán cinco millones de pesos al fortalecimiento del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), instancia encargada de coordinar la atención de emergencias en el estado.

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Reiteró que, si bien las ambulancias son proporcionadas por el estado, corresponde a los ayuntamientos su mantenimiento preventivo y correctivo; sin embargo, lamentó que en algunos casos esta responsabilidad no se ha cumplido.Ante ello, hizo un llamado a los presidentes municipales a asumir su responsabilidad en el cuidado de los equipos médicos.

Además, informó que actualmente existen procedimientos ante la Contraloría y que también se preparan acciones jurídicas en las 12 jurisdicciones donde se realizan inspecciones para identificar estas anomalías.

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