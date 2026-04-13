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Chilpancingo.- El alcalde de Taxco, el morenista Juan Andrés Vega Carranza fue privado de la libertad, mientras intentaba negociar la liberación de su padre, el director del hospital IMSS-Bienestar de ese municipio, .

Operación de búsqueda y localización

Este mediodía, fuentes federales informaron que iniciaron una operación de búsqueda para localizar al alcalde y a su padre.

En la operación participan 500 soldados del Ejército y la Guardia Nacional, así como policías estatales y agentes de la Fiscalía General de Estado (FGE) en municipios colindantes de Guerrero, Morelos y Estado de México.

La operación incluye el sobrevuelo de aeronaves.

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De acuerdo a distintas versiones, la madrugada de este lunes, el alcalde fue citado al barrio de Casahuate, en la cabecera municipal de Taxco, para negociar la liberación de su padre.

El barrio de Casahuate es una salida hacia los municipios de Tetipac, Pilcaya, uno de los escondidos de la organización criminal, la Familia Michoacana, que desde hace casi una década opera con total libertad en Taxco.

La versión indica que las personas con las que iba a negociar se llevaron al alcalde.

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El padre del alcalde fue privado de la libertad por un grupo armado la mañana del sábado cuando iba camino al hospital.

La mañana del domingo fue localizado el vehículo del padre del alcalde abandonado en la comunidad de Acamixtla.

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