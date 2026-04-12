Chilpancingo.- Juan Vega Arredondo, director del hospital general de Taxco y padre del alcalde, el morenista Juan Andrés Vega Carranza, fue privado de su libertad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo a distintas versiones, Vega Arredondo fue privado de la libertad por un grupo armado la mañana del sábado en la cabeza municipal de Taxco y este domingo apareció la camioneta donde viajaba en la comunidad de Acamixtla.

De acuerdo a fuentes del hospital general de Taxco, Vega Arredondo no participó en una reunión que tenía programa los directivos del nosocomio el sábado y hasta la noche del domingo no se había presentado.

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Hasta las 9 de la noche, la FGE confirmó la desaparición de Vega Arredondo y publicó una ficha de búsqueda.

Juan Vega Arredondo. Foto: Fiscalía

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cdm