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Un derrame se registró este domingo en las instalaciones portuarias de , situadas a lo largo del Canal de Navegación de Houston, informó la refinería en un comunicado.

A través de un mensaje en el sistema de Concienciación Comunitaria y Respuesta a Emergencias (CAER), la refinería declaró que se produjo un derrame de diésel en el , pero que el origen de la fuga, que ya fue identificado, ha sido aislado, informaron medios como ABC13, de Houston.

La empresa informó que su equipo de derrames de petróleo está trabajando para desplegar barreras flotantes con el fin de contener el derrame y añadió que la Guardia Costera de Estados Unidos ha confirmado que no se prevén cierres del tráfico en el canal.

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Todos los organismos pertinentes han sido notificados de la situación. Pemex Deer Park añadió que "por el momento, no tenemos constancia de que se haya producido ningún impacto en la comunidad circundante ni en nuestras industrias vecinas".

"Nuestros equipos, junto con contratistas especializados, están trabajando activamente para limpiar la zona afectada. Se espera que las operaciones de limpieza continúen durante los próximos días", declaró un portavoz de Pemex en el comunicado difundido por ABC13. "Estamos realizando pruebas continuas en el emplazamiento, además de la vigilancia de la línea de valla. La vigilancia continuará como medida de precaución. Las operaciones en el emplazamiento siguen con normalidad", añadió.

Pemex Deer Park afirmó que conforme haya más información sobre el derrame, se dará a conocer".

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