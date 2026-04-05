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Acapulco, Guerrero.- En la primer semana de la temporada de vacaciones de primavera, la ocupación hotelera elevada en los diversos destinos turísticos de y este domingo, en Acapulco se reporta un 86.3%, destacando la zona Dorada con 93.3%, seguida de la Bahía Histórica con 84.0% y la zona Diamante con 76.9%.

Así lo informó Simón Quiñonez Orozco, titular de la Secretaría de Turismo estatal, quien también mencionó que Ixtapa-Zihuatanejo alcanza una ocupación de 85.4% que la consolida como uno de los destinos de mayor preferencia en la entidad.

Secretaría de turismo de Guerrero reporta alta ocupación hotelera; Acapulco y Taxco superan 85%. Foto: Especial.
Secretaría de turismo de Guerrero reporta alta ocupación hotelera; Acapulco y Taxco superan 85%. Foto: Especial.

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Y el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón registra una ocupación del 85.2%, mientras que La Unión reporta 84.8%. En promedio, Guerrero alcanza una ocupación hotelera general del 85.7%, agrego.

Dijo que miles de visitantes continúan disfrutando de la del estado, que incluye atractivos naturales, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica, destacando la calidad en los servicios.

De igual forma mencionó que prestadores de servicios turísticos reconocieron la confianza de quienes visitan la entidad y reiteraron su disposición para seguir brindando atención de calidad, al tiempo que el sector se mantiene preparado para recibir a más visitantes durante la próxima .

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