Chilpancingo.- Dos ataques armados durante este lunes en Acapulco dejaron cuatro personas asesinadas —dos choferes del transporte público y dos mujeres— y ocho personas heridas.

Estos dos ataques provocaron la suspensión del servicio del transporte público en la zona poniente del puerto y que cientos de choferes bloquearon la Costera Miguel Alemán.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 7 de la mañana, un grupo armado persiguió a la urvan del transporte público sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura de la colonia Jardín Azteca, en la zona poniente del puerto.

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El grupo criminal alcanzó a la unidad del transporte público y disparó directamente contra el chofer. Tras el ataque, el chofer perdió el control de la urvan y chocó contra el muro de contención de la vía. Según el reporte, de inmediato, los hombres armados rociaron de gasolina a la camioneta y le prendieron fuego.

En la urvan iba por lo menos siete pasajeros, entre ellos un menor de edad y tres militares que se dirigían hacia uno de los cuarteles que están ubicados en esa zona.

Luego de casi cinco horas del ataque, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado. En el texto, la dependencia confirmó el asesinato del chofer y que fueron siete los pasajeros los que resultaron heridos.

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El chofer murió dentro de la unidad que fue calcinada por el fuego, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Uno de los militares fue reportado grave.

Luego del ataque, los choferes de las rutas al poniente de Acapulco suspendieron el servicio por el temor de ser atacados. La suspensión provocó que cientos de pobladores caminaran por horas para llegar a sus destinos.

Dos horas antes, en la colonia Vista Hermosa, en la parte alta del fraccionamiento Costa Azul, hombres armados irrumpieron a una vivienda y asesinaron a balazos a dos mujeres y a un hombre, chofer del transporte público. Un hombre más quedó herido.

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De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 5 de la mañana, los hombres armados llegaron a la vivienda, entraron y atacaron contra las dos mujeres y los dos hombres.

Una mujer quedó muerta en una habitación, mientras que la otra mujer y uno de los hombres sus cadáveres quedaron fuera de la vivienda. El otro hombre fue trasladado a un hospital.

El hombre asesinado en la vivienda, era un chofer de taxis colectivos de la ruta Cici-Praderas.

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Por este asesinato, alrededor del mediodía unos 50 choferes de esa ruta atravesaron sus taxis en la Costera Miguel Alemán a la altura del fraccionamiento Costa Azul.

Los choferes exigieron justicia por su compañero y demandaron seguridad para poder trabajar sin ser agredidos

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