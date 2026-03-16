Tres personas fueron asesinadas y una más herida gravemente durante un ataque armado ocurrido en Xalapa, la capital de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy en un taller mecánico de la comunidad de El Castillo, la cual pertenece a la capital veracruzana.

Los reportes policiales y de vecinos de la zona, indicaron que fue poco antes de las seis de la mañana cuando se escucharon múltiples disparos.

Lee también Localizan con vida a tres mujeres secuestradas en Culiacán; Fiscalía cancela fichas de búsqueda y Alertas Amber

Ante el llamado de auxilio, corporaciones policiales acudieron al sitio ubicado a un costado de la carretera Xalapa-Alto Lucero.

En el lugar fueron ubicados los cuerpos de tres personas con impactos de bala y una cuarta víctima sobrevivió al ataque, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona donde se le reportaba como grave.

Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, entre otras corporaciones, montaron un operativo para dar con los responsables del ataque, sin que hayan conseguido detenerlos.

Lee también Rescatan a 13 bañistas por mar de fondo en Mazatlán; corrientes de resaca arrastraron a menores y turistas

Durante los dos primeros meses del año, se han registrado 151 asesinatos en territorio veracruzano, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario.

En el mes de enero, fueron 83 homicidios y para febrero la cifra alcanzó los 68; en promedio se registraron más de dos homicidios al día.

Durante el año pasado, Veracruz registró 83 casos de violencia extrema, según documentó la organización civil Causa en Común.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL