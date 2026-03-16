Culiacán, Sin.- A causa del fenómeno de mar de fondo y las corrientes de resaca que se registra en las playas de Mazatlán, el Escuadrón de Salvamento Acuático, logró rescatar a trece personas, entre ellas, cuatro menores de edad y una mujer, los cuales fueron arrastrados por el oleaje a mar a profundo.

En los diversos rescates realizados en las playas del puerto fue necesario utilizar equipos como jerséis para lograr sacar a tierra firme a los bañistas que eran arrastrados por las corrientes y no podían salir por más esfuerzos que realizaban.

Gustavo Espinoza Bastidas, director del Escuadrón de Salvamento Acuático manifestó que en ningún caso los bañistas rescatados requirieron ser internados en un hospital, ya que estos solo presentaban cansancio y alteración, por lo que paramédicos, les brindaron los primeros auxilios.

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Señaló que se orienta a los turistas sobre como ubicar los banderines que se colocan en cada una de las playas, en las que se orienta sobre las condiciones de seguridad que presentan cada una de ellas y el intenso oleaje que se presenta con las denominadas corrientes de resaca.

Ante el aumento de turistas nacionales y domésticos al puerto se han colocado avisos, sobre el fenómeno de mar de fondo que genera un fuerte oleaje, por lo que se recomienda a los prestadores de servicios turísticos y pescadores atender los reportes de la capitanía del puerto para evitar accidentes.

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