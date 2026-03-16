Culiacán, Sin.- Las tres mujeres, dos de ellas adolescentes que fueron privadas de su libertad por hombres armados en la comunidad de Bachigualatillo, en la zona conocida como “El Diez”, a la salida sur de Culiacán, donde fue privado de la vida a balazos un hombre, fueron localizadas sanas y salvas.

Sus fichas de búsqueda que fueron emitidas por la Fiscalía General del Estado tras su desaparición violenta, fueron canceladas, sin dar mayores detalles del sitió donde fueron encontradas y bajo que circunstancias se logró liberarlas.

La ficha emitida del Protocolo Alba, describió a Jesús Yesenia Pérez Astorga, de 36 años de edad, como una mujer robusta, con una estatura de un metro 60 centímetros, cabello castaño, tez morena clara, como señas particulares tiene una cicatriz arriba del labio superior.

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Sobre la Alerta Amber que se emitió de Kenia Rosalina Martínez Pérez, de 15 años de edad, tiene una estatura de un metro 58 centímetros, tez morena, cabello café oscuro, complexión delgada y cuenta con brackets y un lunar abajo del labio inferior.

La segunda Alerta Amber, cancelada, corresponde a Nicole Alicia Beltrán Núñez, de 14 años de edad, complexión delgada, tez clara, cabello lacio, calor de color rojo, boca mediana, nariz chica, como señas particulares, tiene una cicatriz en la frente y otra en su tobillo.

El pasado 11 de Marzo, las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que en la calle Francisco Ramírez, en la zona conocida como el Diez, a la salida sur de Culiacán, personas armadas asesinaron a una persona, de nombre Giovanny “N” y se llevaron por la fuerza a tres mujeres, dos de ellas menores de edad.

La vivienda donde sucedieron los hechos, fue incendiada por el grupo delictivo que obligó a las tres mujeres a subirse a una camioneta, sin que las autoridades lograran detenerlo, pese a los reportes de los hechos.

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