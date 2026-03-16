Chihuahua.- Un enfrentamiento armado entre de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y presuntos integrantes del crimen organizado, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, dejó como saldo dos hombres sin vida y tres hombres detenidos, uno de ellos lesionado de bala.

Los hechos ocurrieron en un tramo de terracería entre las comunidades de El Ocote y Atascaderos, cuando elementos de la Policía del Estado, en coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia Estatal de Investigación.

Según se detalló, en el recorrido, los agentes detectaron en las cercanías a un grupo armado de aproximadamente 15 personas, quienes abrieron fuego en contra de los elementos, lo que derivó en un intercambio de disparos.

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Ante la respuesta de las fuerzas de seguridad, los agresores se vieron superados en volumen de fuego y emprendieron la huida.

Como resultado del enfrentamiento, los elementos de la SSPE lograron detener a Luis Antonio H. D., César Guadalupe G. G. y David C. E., este último lesionado durante el intercambio de disparos, por lo que fue trasladado en el helicóptero de la corporación a un hospital para recibir atención médica.

Enfrentamiento armado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, deja dos muertos; tres presuntos criminales detenidos. Foto: Especial

En el lugar también se confirmó la presencia de 2 agresores sin vida, derivado del enfrentamiento.

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Tras neutralizar el ataque y con la participación de las corporaciones estatales y federales, incluyendo personal de Policía Rural de Despliegue, se aseguraron 7 armas largas, 14 cargadores, chalecos y equipo táctico, además de cientos de cartuchos útiles.

Los tres detenidos, así como el armamento y equipo asegurado, fueron trasladados para ser puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que no se registraron bajas entre las fuerzas del orden, aunque uno de los elementos resultó con lesiones por esquirlas, mismas que no ponen en riesgo su vida.

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