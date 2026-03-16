Más Información
Falla en andamio deja a trabajador suspendido entre los pisos 34 y 39 del Hotel St. Regis; rescatistas logran salvarlo
Una carta, una "pausa", y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista
Monterrey, Nuevo León. – El incendio de una pipa provocó el cierre de la Autopista Monterrey-Reynosa, en el municipio de Juárez.
El siniestro se reportó sobre la autopista a Reynosa en su cruce con Vía Tampico, a la altura de la colonia Ejido Juárez.
Al sitio se movilizaron brigadistas de Protección Civil del Estado y del municipio de Juárez, así como el cuerpo de Bomberos de Nuevo León y municipales.
Los rescatistas continúan en el lugar con las labores de sofocamiento.
La densa columna de humo pudo observarse desde distintos puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey.
Lee también FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; determinará si servidores públicos incurrieron en irregularidades al no resguardarlas
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]