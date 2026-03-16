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Monterrey, Nuevo León. – El incendio de una pipa provocó el cierre de la Autopista Monterrey-Reynosa, en el municipio de Juárez.

El siniestro se reportó sobre la autopista a Reynosa en su cruce con Vía Tampico, a la altura de la colonia Ejido Juárez.

Al sitio se movilizaron brigadistas de Protección Civil del Estado y del municipio de Juárez, así como el cuerpo de Bomberos de Nuevo León y municipales.

Los rescatistas continúan en el lugar con las labores de sofocamiento.

La densa columna de humo pudo observarse desde distintos puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey.

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