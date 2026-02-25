La mañana del domingo 22 de febrero de 2026, la violencia alcanzó la carretera 544, que conecta Puerto Vallarta con Mascota, a la altura de la delegación de Ixtapa, donde una gasolinera fue atacada a balazos e incendiada durante una jornada de narcobloqueos que paralizó la zona serrana del municipio.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, alrededor de las 10:30 de la mañana varios sujetos armados, a bordo de motocicletas y con el rostro cubierto, irrumpieron en la estación de servicio. Tras descender, sometieron a los despachadores, los amarraron y comenzaron a disparar contra las oficinas administrativas.

“Vimos cómo empezaron a tirarle a las bombas de la gasolinera, intentaron saquear la caja fuerte, dispararon con todo y le prendieron fuego a los carros”, relató uno de los trabajadores, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias.

La violencia alcanzó la carretera 544, que conecta Puerto Vallarta con Mascota, a la altura de la delegación de Ixtapa, donde una gasolinera fue atacada a balazos e incendiada (25/02/26). Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

El estruendo de los disparos y el olor a combustible se mezclaron con el humo negro que comenzó a elevarse sobre la carretera. Algunos automovilistas que transitaban por la zona dieron media vuelta o abandonaron sus unidades para ponerse a salvo entre la vegetación y caminos rurales cercanos.

Tras el ataque, los agresores prendieron fuego a varios vehículos, lo que derivó en un bloqueo total de la circulación. A un costado de la vía quedaron dos tráileres completamente calcinados, reducidos a estructuras metálicas retorcidas, así como un camión de transporte público que también habría sido utilizado para impedir el paso.

Horas después, el lugar aún mostraba los vestigios de la violencia: casquillos percutidos sobre el pavimento, impactos de bala visibles en las paredes de la gasolinera y restos carbonizados esparcidos a lo largo del asfalto. El silencio posterior contrastaba con la intensidad de lo ocurrido, interrumpido únicamente por el paso esporádico de patrullas y unidades de emergencia.

Habitantes de comunidades cercanas señalaron que el temor se extendió rápidamente, ya que esta carretera es una de las principales vías de comunicación hacia la sierra y numerosos poblados dependen de ella para el traslado de trabajadores, mercancías y servicios básicos.

Los hechos se produjeron en el contexto de los bloqueos violentos registrados ese mismo día en distintos puntos del municipio durante un operativo federal dirigido contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La movilización de fuerzas de seguridad provocó reacciones coordinadas de grupos armados que incendiaron vehículos y cerraron carreteras para obstaculizar el avance de las autoridades.

