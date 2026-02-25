Al menos 30 vehículos particulares y tres tráileres fueron incendiados el pasado domingo en el estacionamiento de la tienda Costco ubicada en la zona de Fluvial Vallarta, en Puerto Vallarta, durante una jornada marcada por bloqueos y hechos violentos.

De acuerdo con los primeros reportes, la quema de unidades ocurrió en el contexto de un operativo de fuerzas federales para la presunta detención de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) . Ese mismo domingo 22 de febrero se registraron múltiples narcobloqueos en distintos puntos del puerto.

Alrededor de las 10:30 horas, sujetos armados que se desplazaban en vehículos y motocicletas ingresaron al estacionamiento del supermercado y prendieron fuego a las unidades que se encontraban en el lugar. Entre los automóviles afectados se contabilizan al menos 30 particulares, así como tres tráileres que transportaban víveres hacia la tienda, los cuales quedaron completamente calcinados.

Comando quemó hasta calcinar decenas de autos en de Fluvial Vallarta, en Puerto Vallarta, tras la muerte de "El Mencho". Foto: Juan Carlos Williams/EL UNIVERSAL

Tras los hechos, el establecimiento permaneció cerrado durante dos días. Sin embargo, este miércoles 25 de febrero comenzó a circular en redes sociales información sobre una posible reapertura. A pesar de ello, en el sitio aún permanecen los restos de los vehículos incendiados, sin acordonamiento visible ni resguardo por parte de autoridades municipales.

La escena ha atraído a turistas extranjeros y habitantes de la zona, quienes se aproximan para observar y fotografiar los esqueletos metálicos de las unidades consumidas por el fuego, convertidos ahora en evidencia del episodio violento que sacudió a este destino turístico de Jalisco.

