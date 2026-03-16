Confirman segunda muerte por sarampión en CDMX; bebé de siete meses no estaba vacunada

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La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, confirmó la segunda defunción por en la Ciudad de México, en una pequeña de siete meses que no estaba vacunada y que falleció el pasado 9 de marzo.

“Es una niña de 7 meses que tuvo sepsis, neumonía, y el Comité dictaminó que fue por causa de sarampión, no estaba vacunada”, precisó.

Además, aún hay otro fallecimiento en proceso de investigación y dictaminación.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria señaló que a la fecha se tienen confirmados 576 casos de sarampión en la capital, 69% de los cuales no tenían antecedente vacunal.

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“A la fecha tenemos en la Ciudad de México 576 casos confirmados de Sarampión. Hay dos defunciones confirmadas y dictaminadas y una defunción más está en proceso de investigación y dictaminación. 69% de los casos no tienen antecedentes vacunales y por eso es tan importante el gran esfuerzo que estamos haciendo como Ciudad de México para acercar las vacunas”, dijo.

Explicó que desde que se anunció la campaña masiva de vacunación, el pasado 8 de febrero, en la Ciudad de México se han aplicado 880 mil 568 dosis de vacunas contra sarampión.

Sólo la semana pasada, del 9 al 15 de marzo, se aplicaron 94 mil 803 dosis de vacuna, y se siguen aplicando, por lo que reiteró el llamado a la poab ciok a que se acerquen a los módulos y revisen la ubicación de los módulos a través del QR.

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