Los casos de sarampión acumulados en el país, en lo que va de 2026, ya superaron a los que se registraron durante todo 2025, de acuerdo con las cifras del Informe Diario del Brote de Sarampión del gobierno federal.

En el corte al 10 de marzo se contaban 6 mil 511 casos confirmados acumulados en 2026, mientras que en todo 2025 se registraron 6 ml 452, para un total de 12 mil 963 y 34 decesos, siete de los cuales ocurrieron este año.

La entidad con más casos acumulados en 2026 es Jalisco, con 4 mil 487, mientras que Chihuahua tiene el mayor número de casos desde 2025, con 4 mil 527, una diferencia entre ambas de 40.

Con la tendencia registrada en las últimas semanas, Jalisco podría superar en breve los casos de sarampión de Chihuahua.

En tercer lugar nacional está Chiapas, con 570 casos en lo que va de este año y 817 acumulados desde 2025, y en cuarto lugar, la Ciudad de México, con 464 casos en 2026 y 511 desde el año pasado.

Toman medidas en varias entidades

Sinaloa es la quinta entidad con más sarampión en 2026, con 234 enfermos confirmados y 317 casos acumulados desde 2025.

En este contexto, el secretario de Salud del estado, Cuitláhuac González Galindo, señaló la semana pasada que ante el desplazamiento de trabajadores agrícolas durante la temporada de zafra se corría el riesgo de que los contagios se extiendan a los municipios de Juan José Ríos y Guasave, por lo cual se mantenía una intensa campaña de vacunación.

En Baja California Sur, donde suman ocho enfermos este año y 16 acumulados desde 2025, la Secretaría de Salud estatal informó de la implementación de un cerco sanitario en el municipio de Comondú, luego que en los últimos días se registraran tres casos positivos de sarampión, dos en adultos y uno en un menor de edad, no relacionado con los adultos.

En Yucatán, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó este martes que la entidad suma 17 casos de sarampión, distribuidos en los municipios de Mérida, Kanasín, Izamal, Umán y Valladolid.

El pasado 5 de marzo, las autoridades federales de salud confirmaron 13 nuevos casos de la enfermedad en esta entidad, y en los últimos cinco días se registraron cuatro casos más, por lo que las autoridades estatales informaron el refuerzo de las campañas de vacunación.