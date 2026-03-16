Ciudad Juárez.- Un caso de infanticidio está en investigación en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de pasado martes 10 de marzo, cerca del cruce de la Carretera Casas Grandes y calle Segunda, en la colonia Kilómetro 27, se encontrara un menor sin vida.

Desde el viernes pasado, la Comsion Local de Búsqueda hizo pública una pesquisa para dar con el paradero de la familia del menor fallecido y de quien hasta hoy se desconoce su identidad.

Ante esto, la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, desplegó un operativo de proximidad y búsqueda en el área de los kilómetros, en Ciudad Juárez.

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Investigan infanticidio tras hallar a un menor sin vida en Ciudad Juárez; autoridades buscan identificar a la víctima. Foto: Especial

Operativo efectuado e por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con diversas corporaciones policiales y la Comisión Local de Búsqueda, tiene el objetivo de localizar de indicios que ayuden a esclarecer los hechos en torno a la localización del cuerpo sin vida de un menor de edad, la noche del pasado martes 10 de marzo.

Durante las acciones policiales efectuadas el fin de semana, se contó con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Ejército Mexicano, con quienes se recorrieron diversas colonias aledañas a la zona para buscar indicios, testigos, cámaras u objetos relacionados.

Además, se difundió la pesquisa del retrato hablado de la víctima, a fin de localizar a familiares o conocidos que aporten información para individualizar al niño, por lo que, en este sentido, se entrevistó a vecinos y líderes de colonia del sector.

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Asimismo, se verificaron hospitales y centros de salud de la localidad.

Hasta este lunes se desconocen datos que den con el paradero de la familia del menor, así como su identidad y las causas de muerte.

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