San Francisco de Campeche.- Dos personas detenidas por los disturbios del pasado 8 de marzo fueron vinculadas a proceso por ultrajes a la autoridad y lesiones, pero obtuvieron la suspensión condicional del proceso, con medidas cautelares que deberán cumplir en un plazo de seis meses.

Las personas liberadas son I.B.C.D. y su pareja J.I.P., quienes fueron arrestados, luego de ser bajados por la fuerza de un automóvil por agentes de la Policía Estatal.

La mujer que prendió fuego a las agentes de la corporación enfrentará cargos en prisión.

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Ambos fueron vinculados a proceso por los delitos de ultrajes a la autoridad y lesiones calificadas, durante la audiencia inicial celebrada ante un juez de Control.

Entre las querellas presentadas en su contra figura la interpuesta por el subsecretario de Participación Ciudadana y Atención de Víctimas de la SPSC, Víctor Contreras Ramírez.

Tras dictarse la vinculación a proceso, la defensa solicitó la Suspensión Condicional del Proceso, mecanismo legal mediante el cual el juez fijó una serie de condicionantes que deberán cumplir durante un plazo no mayor a seis meses.

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Hay que señalar que luego de la marcha del 8M, la Policía detuvo a 14 personas (12 mujeres y dos hombres) a quienes en un principio se les acusó por daños en propiedad ajena, motín y homicidio en grado de tentativa.

Posteriormente, 11 de los detenidos fueron liberados y tres fueron puestos a disposición de un juez de control, incluida la que prendió fuego a mujeres policías.

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