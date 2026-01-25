Mérida, Yucatán.- Las autoridades detuvieron a un hombre, quien causó daños a cajeros automáticos en una sucursal bancaria, ubicada en la calle 56 por 59, en el centro de Mérida.

De acuerdo con la información, autoridades acudieron al sitio, luego de que se activó la alarma.

Al ingresar al área de cajeros, localizaron a un sujeto en el interior y detectaron cristales rotos.

Al ser revisado, se observó que el hombre presentaba manchas en los brazos, por lo que inicialmente se consideró que podría estar lesionado; sin embargo, tras la verificación se determinó que se trataba de pintura y marcas antiguas, sin heridas recientes.

El detenido fue trasladado por daño a propiedad ajena para los procedimientos y fue puesto a disposición ante la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación legal.

