El hombre identificado como David "N" fue detenido como presunto involucrado en los actos vandálicos que provocaron un incendio en una de las puertas de acceso de la Catedral de Puebla, un bien inmueble declarado Patrimonio de la Humanidad.

Al sujeto le aseguraron marihuana y fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para determinar su probable responsabilidad en el ataque ocurrido la madrugada del sábado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla precisó que, de acuerdo con la información registrada en el área de Inteligencia y los datos obtenidos por los sistemas de videovigilancia, el detenido podría estar relacionado con los actos vandálicos.

De paso, las autoridades locales condenaron los hechos ocurridos en contra del patrimonio cultura de la Ciudad, en los cuales intencionalmente fue incendiada la puerta norte del inmueble.

Fue cerca de las 3:00 am cuando se alertó del siniestro en un acceso de madera de la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, una obra maestra del arte novohispano. La Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado movilizó elementos de la Policía Estatal Bomberos para sofocar las llamas.

Horas más tarde, la Arquidiócesis de Puebla denunció que fueron dos sujetos quienes le prendieron fuego, la madrugada de hoy, a una de las puertas de acceso de la Catedral de Puebla, un bien inmueble declarado Patrimonio de la Humanidad.

La representante de la Iglesia Católica detalló que los dos individuos ingresaron al atrio de la Catedral saltando las rejas por el lado del Zócalo, para luego aproximarse a la puerta de dicho lado e iniciar un incendio.

En un comunicado de prensa, lamentó profundamente lo que llamó “actos vandálicos” ocurridos en la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, patrimonio espiritual, histórico y cultural de la humanidad.

Fue un 18 de noviembre de 1575 cuando se puso la primera piedra de la Catedral de Puebla, sin embargo, su construcción sufrió diversas interrupciones en varios periodos y en 1649 fue terminada en su totalidad.

De acuerdo con especialistas, se pueden ver varios estilos en su construcción, no solo Barroco, sino algunas partes se consideran todavía Renacentistas.

Otra de las grandes reliquias de la catedral poblana –además de los archivos, joyería y piezas de arte novohispano– son los órganos: dos de ellos datan del siglo XVIII, el primero de 1719 y el segundo de 1737; el tercer órgano es uno electroneumático de 3 mil 376 tubos e inaugurado en 1973.

Al interior, hay catorce ermitas que resguardan retablos religiosos: verdaderas obras de arte; así como figuras de Santos dignas de veneración.

