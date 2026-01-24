La Arquidiócesis de Puebla informó que el incendio que ocurrió esta madrugada en la Catedral de Puebla fue provocado por “actos vandálicos”.

En un comunicado de prensa se explica que a las 2 de la mañana de este sábado dos personas saltaron la reja que está del lado del zócalo, ingresaron al atrio e incendiaron la puerta. Ante los hechos, Protección Civil, Bomberos y Policías acudieron al lugar, apagaron el fuego, pero hasta ahora no hay detenidos.

La Arquidiócesis de Puebla lamenta el hecho, agradeció a las autoridades por su acción e hizo un llamado “a ser artesanos de la paz y reconciliación y a regenerar el tejido social”.

COMUNICADO | Sobre los actos vandálicos sufridos en la Catedral de Puebla. pic.twitter.com/ruPluXvLWR — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) January 24, 2026

Lee también: Se registra incendio en una de las puertas de acceso de la Catedral de Puebla; autoridades investigan las causas

Autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio ocurrido en un área donde desde hace un par de días se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de la estructura.

La Catedral de Puebla es un bien inmueble declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987.

Fue un 18 de noviembre de 1575 cuando se puso la primera piedra de la Catedral de Puebla, sin embargo, su construcción sufrió diversas interrupciones en varios periodos y fue hasta 1649 cuando fue terminada en su totalidad.

Lee también: 33 años de Fundación UNAM

De acuerdo con especialistas, se pueden ver varios estilos en su construcción, no solo Barroco, sino algunas partes se consideran todavía Renacentistas.

Otra de las grandes reliquias -además de los archivos, joyería y piezas de arte novohispano- de la catedral poblana son los órganos: dos de ellos datan del siglo XVIII, el primero de 1719 y el segundo de 1737; el tercer órgano es uno ya electroneumático de tres mil 376 tubos e inaugurado en 1973.

Al interior hay catorce ermitas que resguardan retablos religiosos, verdaderas obras de arte y figuras de Santos dignas de veneración.

Con información de Edgar Ávila Pérez

Lee también: "Los jóvenes no tienen las condiciones para investigar que yo tuve": Linda Manzanilla, arqueóloga