Durante la madrugada de hoy se registró un incendio en una de las puertas de acceso de la Catedral de Puebla, un bien inmueble declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987.

Fue cerca de las tres de la mañana cuando se alertó del siniestro en un acceso de madera de la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, una obra maestra del arte novohispano.

La Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado informó que se movilizaron elementos de la Policía Estatal Bomberos para sofocar las llamas.

Autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio ocurrido en un área donde desde hace un par de días se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de la estructura.

Foto: Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado

Fue un 18 de noviembre de 1575 cuando se puso la primera piedra de la Catedral de Puebla, sin embargo, su construcción sufrió diversas interrupciones en varios periodos y fue hasta 1649 cuando fue terminada en su totalidad.

De acuerdo con especialistas, se pueden ver varios estilos en su construcción, no solo Barroco, sino algunas partes se consideran todavía Renacentistas.

Otra de las grandes reliquias -además de los archivos, joyería y piezas de arte novohispano- de la catedral poblana son los órganos: dos de ellos datan del siglo XVIII, el primero de 1719 y el segundo de 1737; el tercer órgano es uno ya electroneumático de tres mil 376 tubos e inaugurado en 1973.

Al interior hay catorce ermitas que resguardan retablos religiosos, verdaderas obras de arte y figuras de Santos dignas de veneración.

La Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción es una obra maestra del arte novohispano. Foto: Cortesía Identidad Puebla

