Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

Tormenta invernal obliga a cancelar más de 9 mil vuelos en EU; 140 millones de personas están bajo alerta

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

Sheinbaum entrega Viviendas del Bienestar en Veracruz; Infonavit denuncia irregularidades en créditos

Ecatepec. - El gobierno municipal informó que el incendio registrado anoche en una bodega de pinturas y solventes en la fue controlado y no hubo personas lesionadas, tras las labores que realizaron bomberos de 10 municipios.

Por espacio de poco más de tres horas, los vulcanos lucharon contra las llamas que consumieron el predio donde, de acuerdo con el Ayuntamiento de Ecatepec, operaba la bodega de manera clandestina.

Foto: Especial
No hubo personas lesionadas, sin embargo, el siniestro dejó tres viviendas afectadas, cuyos habitantes serán trasladados a un albergue; además de que fueron evacuadas alrededor de 130 familias a fin de prevenir riesgos.

Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, explicó que la bodega no contaba con razón social y operaba de manera clandestina en la elaboración de mangueras de poliducto, razón por la cual le colocarán sellos de suspensión.

Foto: Especial
Bomberos de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Chalco, Tlalnepantla, Tultitlán, Nezahualcóyotl, de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México y de Protección Civil Estatal participaron en el combate al incendio de los químicos altamente flamables que requirió del uso de espuma.

Sobre las personas evacuadas, se trasladaron a casas de familiares o desconocidos, mientras que en la base de bomberos de Xalostoc se habilitó un albergue para cinco adultos y dos menores que viven en las tres casas que resultaron dañadas.

