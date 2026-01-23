Más Información

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México expresó su profunda con los familiares, amigos y compañeros de los bomberos Carlos Emanuel Hernández, Ángel Acuña y Osvaldo Cedillo, quienes perdieron la vida durante las labores de combate a un incendio registrado en la , ubicada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

A través de un mensaje institucional, la corporación capitalina reconoció el valor, la entrega y el compromiso de los tres elementos, quienes fallecieron en el fiel , al enfrentar un siniestro de alto riesgo con el objetivo de salvaguardar vidas y bienes.

El Heroico Cuerpo de Bomberos destacó que la labor de los combatientes del fuego implica riesgos constantes y subrayó que el sacrificio de sus compañeros no será olvidado. Asimismo, reiteró su respaldo y acompañamiento a las familias de los elementos caídos en este momento de dolor.

“Honor a los caídos”, expresó la institución, al rendir homenaje a la memoria de Carlos Emanuel Hernández, Ángel Acuña y Osvaldo Cedillo, cuya vocación de servicio quedará como ejemplo para las futuras generaciones de bomberos en el país.

