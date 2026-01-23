Matamoros. - Dos elementos de bomberos y un paramédico perdieron la vida durante los trabajos que realizaban para controlar un dantesco incendio registrado en la maquiladora Spellman II en Matamoros, Tamaulipas.

El alcalde Alberto Granados dio a conocer que los elementos que perdieron la vida son: Carlos Emanuel Hernández de 18 años, Ángel Acuña de 20 y Osvaldo Cedillo, comandante en turno de 51 así como dos lesionados, César Rodríguez Hernández de 29 quien se encuentra en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y uno más que se encuentra recibiendo atención en el Hospital General.

Visiblemente triste, el presidente municipal indicó que lamentablemente una de las bardas de la maquiladora colapsó, lo que provocó la muerte de los elementos.

"Son lamentables estas bajas, estamos tristes, ahorita vamos a contar con el apoyo de bomberos de Valle Hermoso, Rio Bravo y Reynosa que vienen en camino porque volvió a prender la planta, estamos apoyando a las familias de estos tres fallecidos, pido darles el pésame a las familias por esta situación que se está viviendo y el duelo ya que es algo muy doloroso para todos".

El alcalde indicó que el trabajo que se ha hecho en Protección Civil y Bomberos ha sido incansable, con una respuesta rápida por lo que harán todo lo conducente para despedir a estos héroes.

"Dos de ellos son muy jóvenes, estuvimos hace poco con ellos entregando certificaciones, estaban contentos de seguir preparándose para apoyar a la población. Tenemos solo dos lesionados, siguen los compañeros trabajando en el lugar por lo que seguiremos al pendiente en el transcurso del día".

Nancy Galarza, directora de Protección Civil en Matamoros, manifestó que ha sido una mañana lamentable con la perdida de sus tres compañeros quienes serán despedidos como se merecen al perder la vida en cumplimiento de su deber.

Cabe destacar que al menos la maquiladora Fisher Dynamics suspendió las actividades del turno matutino como apoyo para que los cuerpos de seguridad realicen los trabajos pertinentes en Spellman II donde se registró el incendio y de esta forma, evitar que alguno de sus trabajadores sufra algún percance.

