Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora inició una carpeta de investigación tras el incendio registrado al mediodía de este jueves en un domicilio de la colonia Solidaridad, en el municipio de San Luis Río Colorado, donde dos personas con discapacidad perdieron la vida.

Las víctimas fueron identificadas como un menor de 12 años y una joven de 25, quienes se encontraban al interior de una vivienda construida de madera, ubicada en la calle Rosas, entre las calles 44 y 45.

El siniestro fue reportado a las autoridades alrededor del mediodía, lo que movilizó a elementos del Departamento de Bomberos, Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias iniciales y el procesamiento de la escena.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el fuego se habría originado dentro del inmueble; no obstante, las causas exactas del incendio continúan bajo análisis por parte de las autoridades competentes.

Durante las labores para sofocar las llamas, un bombero resultó afectado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Asimismo, la madre de las víctimas fue atendida por personal de emergencias debido a una crisis nerviosa.

Trágico incendio en San Luis Río Colorado cobra la vida de dos personas con discapacidad (22/01/2026). Foto: Especial

La FGJE informó que los familiares de las personas fallecidas ya reciben acompañamiento y apoyo por parte de instancias de desarrollo social.

Además, el alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval, acudió al lugar junto a su esposa, Antonia Montenegro, para poner a disposición de la familia el respaldo del DIF municipal y del Ayuntamiento.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones necesarias para esclarecer plenamente los hechos, actuando con apego a la legalidad y respeto a las víctimas y sus familiares.

