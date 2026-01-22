Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia remitió al Congreso de Morelos una iniciativa de decreto para precisar que las reformas a la Ley del Servicio Civil del Estado ponen a salvo los derechos conquistados por los trabajadores que reciben participaciones federales y estatales, y los ajustes a la ley están dirigidos para los trabajadores de nuevo ingreso.

La iniciativa enviada al Congreso local responde a la protesta de varios sindicatos que cuestionaron la ley y amagaron con recursos de amparo, al interpretar que el espíritu de las reformas a los artículos 2, 42, 57 BIS y 58 de la Ley del Servicio Civil dejan sin aguinaldo y el derecho a pensiones a los trabajadores que reciben participaciones federales y estatales.

El artículo 58 establece expresamente que “la pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores al servicio del Estado, que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado o de los municipio, con excepción de quienes se encuentran en el supuesto de los dispuesto por el artículo 2, segundo párrafo de esta ley”, es decir, los trabajadores con salarios parciales del gobierno federal y estatal.

En su iniciativa de decreto, la gobernadora argumenta que la reforma resultó necesaria para corregir la acumulación injustificada de beneficios estatales y federales que, históricamente, ha generado pensiones presupuestarias insostenibles y ha comprometido la viabilidad del sistema de seguridad social en el Estado, al delimitar que los servidores financiados por convenios federales se rigen exclusivamente por su propia normativa.

Por ello, expuso, resultó imperativo señalar expresamente que dicho personal queda excluido del esquema de prestaciones de la Ley del Servicio civil del Estado de Morelos, a fin de garantizar la equidad laboral y evitar una duplicidad prestaciones que vulnera los principios de igualdad y proporcionalidad; de esta manera, se fortalece la sostenibilidad de las finanzas públicas estatales.

“No obstante lo anterior, resulta necesario precisar el alcance temporal de la entrada en vigor de dicha reforma, con la finalidad de evitar interpretaciones que pudieran dar lugar a la aplicación retroactiva de la norma en perjuicio de las personas trabajadoras al servicio del Estado con anterioridad al decreto referido”, cita la gobernadora en su iniciativa.

Así las cosas, la iniciativa adiciona un segundo párrafo a la disposición transitoria del decreto 997 para precisar que las reformas a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos tendrá aplicabilidad únicamente para los trabajadores de nuevo ingreso, que inicien sus funciones con posterioridad a la entrada en vigor del decreto y que no hubiese laborado con anterioridad en otros organismos auxiliares o entes que reciban recursos federales y estatales.

