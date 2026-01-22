Culiacán. - En una tienda de abarrotes del fraccionamiento Pradera Dorada, de la ciudad de Mazatlán se produjo una fuerte explosión y posterior incendio del negocio, por lo que cuerpos de auxilio que acudieron a sofocar el siniestro encontraron a dos personas con graves heridas, las cuales fueron internadas en hospitales.

Los elementos de bomberos y de Protección Civil que acudieron a verificar los hechos confirmaron que una tienda de abarrotes, ubicada en la avenida San Miguel, de dicho fraccionamiento en el puerto, presentaba daños por la explosión y el fuego que se generó.

Sobre las dos personas que resultaron lesionadas, cuyas identidades no se dieron a conocer, se presume que eran las que atendían en el mostrador, por lo que las autoridades de la Fiscalía General del Estado fueron notificadas del hecho.

La Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán no adelantó datos sobre el posible origen de la explosión. Versiones en redes sociales señalan que se trató de un artefacto explosivo artesanal, sin embargo, vecinos argumentaron que se pudo tratar de una fuga de gas, por la fuerza explosiva que se sintió en varias viviendas.

