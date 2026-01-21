Culiacán, Sin.- Se investiga la muerte del joven estudiante universitario, Fernando Alán “N” y las lesiones que sufrió su novia, Rosa Guadalupe “N” la tarde del pasado 13 de enero en la Colonia Tierra Blanca, en Culiacán, en donde presuntamente la pareja quedó en medio de un enfrentamiento entre civiles y personal del ejército.

La familia del joven de 23 años de edad exige que se castigue a los responsables y se clarifiquen los hechos y se limpie el nombre de la víctima, ante las versiones iniciales que se divulgaron en torno al suceso donde perdió la vida.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya explicó que este y otros caso han sido analizados en la Mesa de Seguridad, en la que se da seguimiento a las investigaciones judiciales abiertas y el Ejército contribuye en ellas y participa en operativos en los que se busca a los hombres armados que participaron en el enfrentamiento.

Lee también Fiscalía de Coahuila descarta homicidio en muerte de joven detenido en bar de Torreón; investigación sigue abierta

Señaló que se mantiene atento a los reclamos y convocatoria de los familiares del joven Fernando Alán “N”, estudiante universitario y a la evolución que tiene la salud de la joven que lo acompañaba cuando conducía un vehículos en la colonia Tierra Blanca.

Estos y otros casos que se han presentado, han sido tema de análisis y evaluación en la Mesa de Seguridad, por lo que se mantienen las líneas de investigación para detener a los civiles que participaron en la confrontación y aclarar la muerte del joven y las lesiones que sufrió la acompañante.

La tarde del pasado martes 13 de enero, sobre la avenida Álvaro Obregón, un grupo armado y elementos del ejército tuvieron una serie de enfrentamientos, una pareja que viajaba en un vehículo fueron alcanzados por los disparos, por lo que el conductor de la unidad perdió la vida y la jovencita, tuvo que ser trasladada a un hospital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov