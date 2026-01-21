El fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, aseguró que hasta el momento no existen elementos para determinar que la muerte de Chris Hernán Pérez Rentería se haya tratado de un homicidio.

Fernández aclaró que la carpeta de investigación sigue abierta, pero que con las declaraciones de tres personas que estaban a cargo del Tribunal Administrativo de Torreón, más aparte lo que hasta el momento arroja la necropsia, no se puede determinar que se trató de un homicidio.

“Hay que ser transparente, si nos arrojara que hay alguien responsable, cero tolerancia, pero hasta ahora no hay elementos para determinarlo. Pero no vamos a cerrar hasta que no tengamos la película completa”, comentó.

En las últimas horas se ha pedido justicia a través de redes sociales por el fallecimiento de Chris Hernán Pérez Rentería, joven de 24 años quien presuntamente falleció al estar en custodia en la cárcel municipal.

Hasta ahora el relato oficial es que el joven fue detenido y llevado a la cárcel municipal debido a un incidente con las cuentas en un bar de la ciudad, en donde dejó en garantía sus celulares. Posteriormente, el joven fue llevado a la Cruz Roja y enseguida al Hospital General de Torreón, donde perdió la vida la madrugada del martes.

El fiscal Federico Fernández mencionó que ya tuvo comunicación con la familia y reconoció que como ciudadano estos casos consternan.

Así mismo, precisó que es un caso en donde nada tiene que ver la Policía municipal de Torreón, pues los elementos pusieron al joven a disposición del Tribunal Administrativo.

Fernández dijo que existe un golpe, pero no necesariamente ocasionado por una persona. Insistió en ser cauteloso porque el caso no está cerrado ni existen conclusiones.

“Tenemos dictámenes médicos, video vigilancia, diligencias por desarrollar, faltan más declaraciones”, aseguró el fiscal.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, declaró que existe apertura para aportar cualquier información que ayude a esclarecer la muerte del joven. Aseguró que no tolerará actos fuera de la ley por parte de servidores públicos.

