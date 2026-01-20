Más Información
México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos
Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista
Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado
No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala
Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima
A través de redes sociales se ha pedido justicia por el fallecimiento de Chris Hernán Pérez Rentería, joven de 24 de Torreón, Coahuila, quien presuntamente falleció al estar en custodia en la cárcel municipal.
La Fiscalía General de Coahuila confirmó que tomó conocimiento de una persona del sexo masculino sin vida, quien murió durante la madrugada de este martes en las instalaciones del Hospital General de Torreón.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto a otras corporaciones investigan los hechos, mientras se espera el resultado de la necropsia de ley para determinar una línea de investigación concreta.
Lee también Detienen a sujeto por presunto feminicidio en Ciudad Juárez; habría atropellado y apuñalado a su expareja
Según las publicaciones, el joven salió a festejar su cumpleaños en un antro de Torreón, Mr Rabbit, y tras un incidente con la cuenta, y de acuerdo con lo que relata su familia, sus celulares quedaron en “garantía” y el personal habría llamado a las autoridades.
Las publicaciones relatan que Chris fue detenido y trasladado a instalaciones del Centro de Justicia Municipal. Cuando su familia acudió a buscarlo, les mostraron una fotografía confirmando que estaba detenido. Pero, después de horas de espera, les informaron que ya se lo habían llevado la Cruz Roja.
Las publicaciones también denuncian que el joven llegó con lesiones severas y que presuntamente fue golpeado de manera brutal, con daño en el cráneo. Hernán terminó en el Hospital General de Torreón, donde perdió la vida.
Lee también Descartan repunte de sarampión en Oaxaca; casos en Coicoyán de las Flores ya fueron dados de alta: IMSS
“Esto no puede quedarse en el ‘no sabemos’. Esto no puede cerrarse con silencio”, escribió la usuaria Aby Ruvalcaba.
Hasta el momento ni el Ayuntamiento de Torreón ni la Policía local han dado una postura sobre el caso.
Fallece Dulce Ivonne Enríquez, influencer que acompañaba a edil de Huatulco durante accidente vial; investigan homicidio culposo
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]