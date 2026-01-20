A través de redes sociales se ha pedido justicia por el fallecimiento de Chris Hernán Pérez Rentería, joven de 24 de Torreón, Coahuila, quien presuntamente falleció al estar en custodia en la cárcel municipal.

La Fiscalía General de Coahuila confirmó que tomó conocimiento de una persona del sexo masculino sin vida, quien murió durante la madrugada de este martes en las instalaciones del Hospital General de Torreón.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto a otras corporaciones investigan los hechos, mientras se espera el resultado de la necropsia de ley para determinar una línea de investigación concreta.

Según las publicaciones, el joven salió a festejar su cumpleaños en un antro de Torreón, Mr Rabbit, y tras un incidente con la cuenta, y de acuerdo con lo que relata su familia, sus celulares quedaron en “garantía” y el personal habría llamado a las autoridades.

Las publicaciones relatan que Chris fue detenido y trasladado a instalaciones del Centro de Justicia Municipal. Cuando su familia acudió a buscarlo, les mostraron una fotografía confirmando que estaba detenido. Pero, después de horas de espera, les informaron que ya se lo habían llevado la Cruz Roja.

Las publicaciones también denuncian que el joven llegó con lesiones severas y que presuntamente fue golpeado de manera brutal, con daño en el cráneo. Hernán terminó en el Hospital General de Torreón, donde perdió la vida.

“Esto no puede quedarse en el ‘no sabemos’. Esto no puede cerrarse con silencio”, escribió la usuaria Aby Ruvalcaba.

Hasta el momento ni el Ayuntamiento de Torreón ni la Policía local han dado una postura sobre el caso.

