Oaxaca. - Autoridades de Salud, descartaron el repunte de casos del sarampión en el estado de Oaxaca. Alejandro Ramírez Figueroa, coordinador del IMSS – Bienestar dio a conocer que sólo se han presentado tres casos en el municipio de Coicoyán de las Flores, pero ya fueron dadas de alta.

Entre los casos reportados en este 2026, son menores de 8, 12 y 14 años de edad de la comunidad de Tilapa en el municipio de Coicoyán de las Flores, quienes estuvieron hospitalizados a finales de diciembre del 2025 y en las dos primeras semanas de enero de este año, explicó Alejandro Ramírez Figueroa, coordinador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) – Bienestar en Oaxaca.

Los menores de edad fueron atendidos en el Hospital Rural Bienestar No. 66 en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, sin embargo, actualmente ya fueron dados de alta y se encuentran en su comunidad de origen.

“Fue a finales de diciembre que se presentó un primer caso en la zona de Coicoyán de las Flores, de Guerrero se pasó a este lado, lo que indagamos es que fue un agente de telefonía que vino a Oaxaca a hacer algún trabajo de ahí se contagiaron menores de 8, 12 y de 14 años de edad”, explicó el funcionario.

Los casos fueron confirmados tras la toma de muestras por la dirección de prevención y promoción de la unidad de Urgencias Epidemiológicas, los cuales resultaron positivos, “luego que se confirmaron, se hizo el cerco epidemiológico de contención en el área de Coicoyán de las Flores, los niños ya fueron dados de alta, y están en sus hogares”.

“Al día de hoy no hemos tenido un caso más, se alcanzó una cobertura del más del 90 por ciento de vacunación a menores y adultos, sin embargo, estamos activos”, agregó el coordinador.

Aunque Alejandro Ramírez Figueroa, no explicó sobre los otros dos casos acumulados en lo que va de enero. De acuerdo al informe diario de sarampión en México, hasta el 19 de enero del 2026 en Oaxaca suman cinco casos acumulados confirmados de sarampión y seis durante el 2025, un total de 11 casos confirmados por las autoridades de Salud.

En México, el grupo de edad más afectado por el sarampión es de 1 a 4 años, con al menos mil 97 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años de edad con 836 casos y el de 25 a 29 años con 794 casos.

Alejandro Ramírez dijo que hasta el momento en los centros de salud públicos hay vacunas disponibles contra el sarampión, rubéola y parotiditis “si estuviéramos vacunados todos, no nos daría”.

