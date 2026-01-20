Tijuana, Baja California.- Con el objetivo de consolidar los avances en materia de seguridad y dar continuidad a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz destinó para 2026 el presupuesto más alto en la historia de Tijuana para seguridad pública, con una asignación aproximada de 2 mil millones de pesos, como parte del Presupuesto de Egresos aprobado por unanimidad en Cabildo.

Este incremento histórico se sustenta en una política de uso responsable de los recursos públicos y en la convicción de que la seguridad es una condición indispensable para el bienestar social.

“En este primer año, hemos hecho uso de los recursos de manera responsable, tomando buenas decisiones enfocadas en el bienestar de las familias tijuanenses”, señaló Burgueño Ruiz, al destacar que el fortalecimiento de la seguridad va de la mano con servicios públicos eficientes y una administración austera y ordenada.

Tijuana destina presupuesto histórico a seguridad en 2026; aprueban 2 mil mdp. Foto: Especial

El presupuesto aprobado para 2026 refleja la continuidad de una tendencia ascendente iniciada en 2025, año en el que se duplicó la inversión en seguridad respecto a 2024, permitiendo la modernización del equipamiento policial, la entrega de nuevas patrullas y la implementación del programa integral Tijuana Segura 2025–2027, acciones que han reforzado la capacidad operativa de la Policía Municipal, así como la prevención, vigilancia y proximidad social.

Gracias a esta estrategia, desarrollada en coordinación permanente con la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Tijuana registró una reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos durante 2025, consolidando resultados tangibles en la recuperación de la paz.

Con el mayor presupuesto en seguridad de su historia, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir alineado a la visión de coordinación, eficacia y buen uso de los recursos que marca la política nacional, para garantizar tranquilidad y mejores condiciones de vida a las familias tijuanenses.

