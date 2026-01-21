Juquila.- Un menor de 10 años fue asesinado con arma de fuego en San Miguel Panixtlahuaca, en la Costa de Oaxaca; la Fiscalía detuvo a siete elementos de la policía municipal que habrían participado en el homicidio del menor.

De acuerdo a la información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), los hechos ocurrieron el pasado domingo 18 de enero, cuando el menor se encontraba en la cancha de fútbol en el barrio de Guadalupe en San Miguel Panixtlahuaca, cuando llegaron los uniformados a perseguir a la víctima y luego dispararle.

“Testimonios de los hechos precisan que al sitio llegaron elementos de la policía municipal, en reacción, la víctima y las personas con las que estaba, corrieron, pero fueron perseguidos. Momentos más tarde se escucharon detonaciones de arma de fuego”, señala el comunicado de la Fiscalía.

El cuerpo del menor fue hallado al siguiente día, el lunes 19 de enero, a orillas del río de la comunidad, a la altura de la colonia Cristo Rey.

Por estos hechos, las autoridades de la Fiscalía detuvieron a siete elementos de la policía municipal de Panixtlahuaca por el delito de homicidio calificado.

Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Oaxaca, coordinado por la Vicefiscalía Regional de la Costa, lleva a cabo con rigor las labores legales para establecer cómo sucedieron los hechos y que la comisión de este delito se castigue para que las víctimas tengan pleno acceso a la justicia.

“Es por ello que, en una acción inmediata conforme a los primeros resultados de las investigaciones iniciales, la FGEO detuvo a siete elementos activos de la policía municipal de Panixtlahuaca, a quienes se investiga para establecer el grado de responsabilidad que pudieran tener en la comisión de estos hechos.

“La Fiscalía sigue trabajando para evitar la impunidad en los hechos contra los que atenten contra la vida de las infancias, por lo que llevamos a cabo labores ministeriales para dar con los responsables”, indicó la Fiscalía.

