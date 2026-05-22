Tuxtla Gutiérrez.— La Fiscalía General del Estado de Chiapas ejecutó órdenes de aprehensión en contra de la exalcaldesa del municipio de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu López (Morena), como presunta responsable del delito de abuso de autoridad, y de Guadalupe “N”, como presunta responsable del delito de extorsión agravada, por hechos cometidos en el municipio de Jiquipilas.

También fue detenida Olivia “N”, presunta responsable del delito de abuso de autoridad, por hechos ocurridos en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Las detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional, que definirá su situación jurídica dentro del término constitucional.

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