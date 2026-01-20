Mazatlán es conocido por sus playas, su centro histórico, su buena gastronomía y ambiente alegre. Pero su mejor momento está por ocurrir: se trata del carnaval, uno de los más grandes e importantes de México y Latinoamérica.

Ya se anunciaron las fechas y eventos de la edición 128. Este año rendirá homenaje a uno de los elementos sinaloenses más emblemáticos.

¿Cuál es tema del carnaval de Mazatlán en 2026?

Cada año, el carnaval de Mazatlán cambia de temática. En 2025 fue ‘La Perla’, en referencia al mundo submarino del océano Pacífico y por el sobrenombre de esta ciudad costera: la Perla del Pácifico.

Foto: Sectur Sinaloa

El tema de la edición 2026 es ‘¡Arriba la tambora!, reconociendo la importancia y el arraigo de la banda sinaloense, género musical característico del estado y muy popular en todo México.

A finales de noviembre pasado, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán anunció que el carnaval se basará en 3 elementos:

La tambora: como el sonido que impulsa la vida en el puerto y que es parte fundamental de la vida cotidiana.

La mujer empoderada: representada por una gaviota, símbolo de fuerza y libertad.

El niño que viene del mar: simboliza la curiosidad y el deseo de preservar la esencia musical mazatleca.

Esto significa que los carros alegóricos, vestimentas y figuras ‘gigantes’ se inspirarán en estos símbolos.

¿Cuándo será el carnaval de Mazatlán en 2026?

Oficialmente, el carnaval de Mazatlán 2026 se celebrará del 12 al 17 de febrero.

Todos los días habrá alguna actividad.

¿Qué eventos habrá en el carnaval de Mazatlán en 2026?

A las 7:30 p.m. del 12 de febrero, el estadio Teodoro Mariscal vivirá la coronación del Rey de la Alegría y la actuación Edén Muñoz.

Foto: Sectur Sinaloa

El 13 de febrero a las 8:30 p.m., en el mismo lugar se celebrará la coronación de la Reina de los Juegos Florales, seguida de ‘Yo sé que te acordarás’, un espectáculo-homenaje al músico Germán Lizárraga, a cargo de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) y de los cantantes Julio Preciado, Luis Antonio López ‘El Mimoso’, Germán Montero y Saúl Alarcón ‘El Jaguar’.

Desde las 6:30 p.m. del 14 de febrero, en el mismo estadio, se coronará a la Reina del carnaval y después se presentará la cantante Yuridia.

Ese mismo día a las 11:00 p.m., la playa Olas Altas será escenario del tradicional Combate Naval, un show de pirotecnia que simboliza la heroica defensa de la ciudad en 1864, durante la intervención francesa. Este es uno de los imperdibles, por cierto.

Foto: Sectur Sinaloa

Uno de los momentos más importantes llega el 15 de febrero a las 5:00 p.m., pues el malecón de Mazatlán será la pista de baile de cientos de personas con el primer desfile de carnaval.

Al siguiente día a las 6:00 p.m., y de vuelta en el estadio Teodoro Mariscal, será coronada la Reina Infantil, evento acompañado por la actuación de Belinda y Lara Campos.

Finalmente, el segundo y último desfile de carnaval se realizará el 17 de febrero a partir de las 4:00 p.m.

El acceso a los desfiles es gratuito, aunque los conciertos sí tienen costo. Consigue tus boletos en la página de Ticketstar o en las taquillas de Gran Plaza Mazatlán, Plaza Acaya Mazatlán, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte o el Palacio Municipal.

