La tarde de este miércoles las autoridades estatales, reportaron la ejecución a balazos de dos hombres en hechos distintos en Cunduacán, Tabasco, uno de los cuales era un policía municipal en activo.

El elemento policiaco, realizaba rondines de vigilancia en la zona de la biblioteca municipal cuando sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego directamente contra el agente, quien no logró repeler la agresión y perdió la vida en el sitio.

De acuerdo con testigos, los agresores todavía se dieron el tiempo de recoger el arma de cargo y las pertenencias del policía, para luego huir del lugar.

Lee también Reportan desaparición de policía municipal de Culiacán; Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emite ficha de búsqueda

El sitio fue acordonado por la policía municipal, mientras que los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Violencia en Cunduacán y Huimanguillo deja más víctimas

Esta misma tarde, el cuerpo sin vida de un hombre, fue localizado en la ranchería Miahuatlán, primera sección, cerca del Rancho San Martín, de Cunduacán.

La víctima se encontraba esposada y con las extremidades inferiores inmovilizadas, además que, presentaba el rostro cubierto con cinta gris y vestía pantalón de mezclilla color negro y no tenía camisa.

La Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo iniciado además la carpeta de investigación pertinente.

Lee también Universidad Autónoma de Tamaulipas certificará a artesanos que producen la cuera tamaulipeca; buscan denominación de origen

La violencia no para en Tabasco (21/01/2026). Foto: Especial

En un hecho distinto, las autoridades reportaron el hallazgo de restos humanos sobre la carretera federal, a la altura del ejido Los Naranjos, en Huimanguillo.

Los restos fueron encontrados en bolsas de plástico, ya en estado de descomposición y de acuerdo con las autoridades correspondían a un hombre que aún no ha sido identificado.

Lee también Mara Lezama anuncia construcción de nuevo hotel en Quintana Roo; inversión superará los 250 millones de dólares

El macabro hallazgo desató una fuerte movilización de elementos de las fuerzas municipales y federales en el municipio de Huimanguillo.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de los restos humanos, mismos que fueron trasladados al Semefo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov