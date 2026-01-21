Culiacán, Sin.- El agente de la Policía Municipal de Culiacán, César Eduardo Ramírez Félix fue reportado como desaparecido en la sindicatura del Salado, a 134 kilómetros al sur de la capital del estado, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de búsqueda.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán informó que César, es un agente activo, pero este miércoles se encontraba fuera de servicio, por lo que se desconoce qué le sucedió ya que su familia perdió contacto con él.

Lee también "No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero

Según la ficha de búsqueda que se emitió, se describe a César Eduardo como una persona del sexo masculino, de 31 años de edad, con una estatura de un metro 75 centímetros, tez morena, complexión mediana, cara ovalada, ojos medianos, color café oscuro y nariz mediana, achatada.

En la ficha se expuso que fue visto por última vez la mañana de este miércoles 21 de enero en la sindicatura del Salado, sin que se conozca más detalles sobre su presencia en dicha sindicatura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr