Más Información

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Detienen a sujeto que ingresó con vehículo a zona protegida del Nevado de Toluca; es puesto a disposición de la FGR

Detienen a sujeto que ingresó con vehículo a zona protegida del Nevado de Toluca; es puesto a disposición de la FGR

"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero

"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Culiacán, Sin.- El agente de la Policía Municipal de Culiacán, César Eduardo Ramírez Félix fue reportado como en la sindicatura del Salado, a 134 kilómetros al sur de la capital del estado, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de búsqueda.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán informó que César, es un agente activo, pero este miércoles se encontraba fuera de servicio, por lo que se desconoce qué le sucedió ya que su familia perdió contacto con él.

Lee también

Según la que se emitió, se describe a César Eduardo como una persona del sexo masculino, de 31 años de edad, con una estatura de un metro 75 centímetros, tez morena, complexión mediana, cara ovalada, ojos medianos, color café oscuro y nariz mediana, achatada.

En la ficha se expuso que fue visto por última vez la mañana de este miércoles 21 de enero en la sindicatura del Salado, sin que se conozca más detalles sobre su presencia en dicha sindicatura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]