Académico de la Ibero Puebla denuncia agresiones tras desaparición en Nuevo León; acusa a Guardia Nacional

El académico de la Universidad Iberoamericana, Leonardo Escobar, quien permaneció varios días desaparecidos en Nuevo León, expuso que fue golpeado, robado y “orillado a una situación de calle”

En un video, explicó lo que sucedió entre el 31 de diciembre y el 16 de enero. Relató que llegó el 31 de diciembre al aeropuerto de Monterrey, en una escala que debería ser de tres horas.

Señaló que fue golpeado por la Guardia Nacional y estuvo en una celda tres días en Apocada, y cuando salió de la celda estuvo desorientado y al llegar al aeropuerto le fueron robadas todas sus pertenencias.

Explicó que lo dejaron dormir una noche en el aeropuerto y luego fue sacado y “obligado a deambular por las inmediaciones del aeropuerto”.

“La policía empezó a alejarme más y más del aeropuerto, lo cual, sin documentos y sin dinero me llevó a una situación vulnerable”.

En el video expuso que estuvo cuatro días sin comer, sin agua y sin asistencia, con lo que fue orillado a una situación de calle por varios días y noches.

Señala que fue rescatado por una patrulla que lo daban como persona en situación de calle y lo llevan a la clínica Comunidad Fénix en el municipio de Juárez, donde estuvo 10 días en “inconsciencia”.

El día 15 recupera su conciencia y empieza a pensar como comunicarse con su familia y fue cuando ya estaba el operativo de búsqueda, que permite su localización.

Por su parte, el rector de la Ibero Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, leyó un pronunciamiento en el que señala que tras la localización con vida de Leonardo Escobar, la Ibero Puebla reitera su agradecimiento a la comunidad universitaria, sociedad civil e instancias de gobierno que colaboraron en este caso.

Señaló que la movilización social y la difusión es fundamental para la localización de personas desaparecidos.

Expuso que la localización con vida no es sinónimo de justicia sino un primer paso e indicó que las inconsistencias en este caso no han sido aclaradas por las autoridades del municipio de Apodaca y la Guardia Nacional.

Agregó que desaprueban la filtración de información que promueven la revictimización de Leonardo Escobar y refrendo el derecho de toda persona a ser buscada.

