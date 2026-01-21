"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero

Más Información
Tijuana.- Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, negó las acusaciones en su contra que lo vinculan con delitos federales y por los cuales existe una carpeta de investigación en su contra a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
NMás publicó recientemente una nota en la que dio a conocer que el también ex diputado federal forma parte junto a Luis Torres Torres de una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero. Además de a los hermanos la nota señala que habría otros servidores públicos y particulares involucrados.
“Respeto profundamente el trabajo de las instituciones y el debido proceso. Por ello, manifiesto mi total disposición para esclarecer estas calumnias anónimas: no tengo nada que ocultar. Es fundamental que esta situación se esclarezca a fondo y con celeridad”, dijo Carlos Torres.
La denuncia fue presentada en junio del año pasado y desde entonces a la fecha los nombres de los servidores públicos involucrados se han hecho públicos. Aunque Carlos Torres confirmó que sí existe la investigación, detalló que se trata de una denuncia anónima en la que no fue presentada ninguna tipo de evidencia.
“Una denuncia anónima, por su propia naturaleza, permite que cualquier persona pueda señalar sin presentar pruebas y sin dar la cara; sin embargo, confío plenamente en que la investigación de la Fiscalía servirá precisamente para desestimar estas falsedades y confirmar que se trata de una calumnia sin sustento”, se lee en un texto enviado a la prensa firmado por el propio Torres Torres.
Marina del Pilar confirma investigación de FGR
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, confirmó la la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien fuera su marido, Carlos Torres Torres, por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
En conferencia, la mandataria estatal dijo estar convencida que la FGR hará una investigación a profundidad y se esclarecerán los hechos.
Enfatizó que aunque se trata de una denuncia anónima, "confiamos en el trabajo de la Fiscalía y que se atienda esta investigación confirme a derecho".
Emiten ficha de búsqueda por la tiktoker "Nicholette", levantada por hombres armados en Culiacán; su Cybertruck grabó el secuestro
