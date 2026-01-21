Cuernavaca, Mor.- Sindicatos adheridos en un frente social rechazaron la reciente reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado, específicamente en sus artículos 42, 57 BIS y 58, porque consideran que pierden derechos básicos como aguinaldo y vacaciones a quienes estén bajo esquema de financiamiento federal y estatal; condiciona el reconocimiento de la antigüedad para pensiones, excluyendo a trabajadores financiados con recursos federales, y cierra la puerta a la jubilación para quienes laboran bajo estos convenios.

Jehú Jocksan Tinoco Hernández, secretario general de Sindicato Independiente de Trabajadores en educación Media Superior y del Colegio de Bachilleres de Morelos, solicitó una mesa de diálogo con la gobernadora Margarita González Saravia para construir las modificaciones al artículo transitorio de la reforma a la Ley del Servicio Civil y aclarar que no se afectarán sus derechos laborales.

En diciembre del 2025 se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” la reforma a los artículos 2, 57 y 58 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, en la que quedó establecido que aquellos trabajadores del Estado cuyo salario sea cubierto con recursos estatales y federales, no podrían acceder a una jubilación ni recibirán aguinaldo a partir del 2026.

Sindicatos solicitan una mesa de diálogo con la gobernadora Margarita González Saravia (21/01/2026). Foto: Especial

El lunes pasado la gobernadora Margarita González Saravia afirmó que los derechos laborales de los trabajadores están garantizados, pero será necesario revisar las condiciones de los nuevos trabajadores porque las finanzas del Estado “no van a aguantar” si se sigue con la misma dinámica respecto del tema, incluso de pensiones.

En su conferencia de prensa semanal afirmó que la reforma legal tiene por objetivo equilibrar las condiciones de los trabajadores con ingresos federal y estatal y los de nuevo ingreso.

“Decirle a todos los trabajadores que tienen sus derechos adquiridos, que no tendrán ningún prejuicio. Estoy en pláticas con los diputados para el tema del artículo transitorio y garantizarles esta seguridad, pero sí, a los nuevos ingresos se van a adecuar a la nueva ley”, expuso.

Por su parte, los sindicatos de la UAEM, Telmex y del Tribunal Superior de Justicia, indicaron que la reforma afectará a unos 50 mil trabajadores en el estado.

