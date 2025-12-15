Más Información

Cuernavaca, Mor.- La gobernadora aseguró que su administración trabaja y no se presta a la simulación, además practica la transparencia y es congruente en lo que dice y hace. “He visto los comentarios de la ciudadanía en las y en la mayoría son positivos, porque se dan cuenta que estamos trabajando, no estamos simulando”, sostuvo.

En un encuentro con medios de comunicación por cierre de año, González Saravia afirmó que ahora sí hay gobierno con metas claras, cuyos resultados pretende obtener en los siguientes cinco años, los que faltan a su gobierno, con líneas medibles.

“Tenemos metas muy claras del fortalecimiento a la política social que queremos desarrollar a través de los programas sociales, los temas de infraestructura e inversión económica”, afirmó.

Margarita González encendió el Árbol de Navidad instalado en el zócalo de Cuernavaca. Foto: Especial
Margarita González encendió el Árbol de Navidad instalado en el zócalo de Cuernavaca. Foto: Especial

En su discurso resumió un año de trabajo y destacó la labor institucional para terminar las divisiones que se registraban en los Poderes Judicial y Legislativo.

Era una división, dijo, de pleitos y de problemas que conciliaron y dirigieron la coordinación hacia una política de altura, de Estado, que significa el respeto que debe de haber entre las instituciones.

Habló, sin decir su nombre, de los alcances en materia de procuración de justicia tras la salida del exfiscal Uriel Carmona Gándara. “Ese fue otro tema que se tuvo que resolver para tener una Fiscalía que trabajara de manera coordinada”, dijo.

La gobernadora se refirió asimismo a los despidos en su gabinete -como el despido de la exsecretaria de Hacienda, Mirna Zavala, y afirmó que no ha sido omisa en los momentos necesarios de hacer los reajustes gubernamentales.

Más tarde, la gobernadora encendió el Árbol de Navidad instalado en el zócalo de Cuernavaca y resaltó el trabajo de los artesanos y floricultores de Morelos, quienes con sus creaciones adornaron el árbol.

Frente a las familias que se dieron cita en la explanada, la mandataria destacó que su gobierno busca rescatar las tradiciones mexicanas y no las tradiciones gringas.

