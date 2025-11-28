Cuernavaca, Mor.- En el inicio de la zafra 2025-2026 en los ingenios azucareros de Morelos, el gobierno estatal entregó dos cosechadoras destinadas a las y los productores que convergen en los ingenios “Emiliano Zapata”, en Zacatepec, y “La Abeja”, en Casasano, Cuautla, las que permitirán mejorar los procesos productivos y disminuir costos, lo que fortalece la competitividad cañera en la entidad.

Morelos inicia zafra 2025-2026; Margarita González Saravia entrega cosechadoras a cañeros. Foto: Especial.

La gobernadora Margarita González Saravia acudió al inicio de la molienda de la vara dulce e informó que en Morelos la siembra, cultivo y cosecha de caña en 23 mil 800 hectáreas, así como el transporte de la vara dulce, generan 15 mil 860 empleos directos. Este dinamismo, dijo, coloca al estado entre los primeros lugares del país, con rendimientos de hasta 120 toneladas por hectárea y el mejor Karbe (Kilogramos de Azúcar Recuperables Base Estándar) a nivel nacional, que alcanza alrededor del 13 por ciento.

Lee también: Exobreros de Altos Hornos de México protestan en Congreso de Coahuila; exigen respuesta a adeudos laborales

En el ingenio “Emiliano Zapata”, de Zacatepec, acompañada por la secretaria de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Margarita Galeana Torres, entregó las cosechadoras frente al delegado estatal de la Sader, José Luis Arizmendi Bahena; el líder de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Pedro Ocampo Álvarez; Amado Orihuela Trejo, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar; José Antonio López Guerrero, subsecretario de Desarrollo Económico y David Domingo Ortiz Gómez, gerente del ingenio de Zacatepec.

Morelos inicia zafra 2025-2026; Margarita González Saravia entrega cosechadoras a cañeros. Foto: Especial.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), informó el destino de 16.1 millones de pesos a la modernización de la agroindustria azucarera, a través del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), órgano que recibe recursos del Impuesto sobre la Nómina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr